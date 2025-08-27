انطلاق حملة النظافة الوطنية في لواء المزار الجنوبي

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم الأربعاء، حملة النظافة الوطنية، التي نظمتها مديرية الأمن العام، بمشاركة رسمية ومجتمعية واسعة من منطقة البوابة الجنوبية لجامعة مؤتة باتجاه منطقة الهاشمية/ الطريق الملوكي.

