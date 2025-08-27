الأربعاء 2025-08-27 11:51 م
 

انطلاق حملة النظافة الوطنية في لواء المزار الجنوبي

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم الأربعاء، حملة النظافة الوطنية، التي نظمتها مديرية الأمن العام، بمشاركة رسمية ومجتمعية واسعة من منطقة البوابة الجنوبية لجامعة مؤتة باتجاه منطقة الهاشمية/ الطريق الملوكي.

وتهدف الحملة التي رعاها متصرف لواء المزار الجنوبي، الدكتور علي الحيصة، إلى التأكيد على مبدأ التشاركية بين مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتعزيز قيم المواطنة والمحافظة على البيئة والمرافق العامة، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

 
 
