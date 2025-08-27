انطلاق حملة النظافة الوطنية في لواء المزار الجنوبي

وتهدف الحملة التي رعاها متصرف لواء المزار الجنوبي، الدكتور علي الحيصة، إلى التأكيد على مبدأ التشاركية بين مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتعزيز قيم المواطنة والمحافظة على البيئة والمرافق العامة، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع.
