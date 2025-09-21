انطلاق فعاليات ملتقى الشعر والقصة في الزرقاء

وأكد مدير ثقافة الزرقاء، محمد الزعبي، أن الأدب ليس ترفا لغويا ولا متعة جمالية فحسب، بل هو مرآة لروح الأمة وسجل لحياتها ونافذة للمستقبل، مشيرا إلى أن اجتماع المبدعين حول الكلمة الصادقة دليل على أن الثقافة ما تزال نابضة بالحياة، قادرة على توحيد القلوب والعقول.
من جهته، أعرب رئيس الرابطة، الدكتور موفق محادين، عن اعتزاز الرابطة بالتعاون المثمر مع وزارة الثقافة ومديرية ثقافة الزرقاء، مشيدا بزخم الفعاليات وتكامل الجهود التي جعلت من الزرقاء مركزا نابضا بالثقافة والإبداع، ومسرحا للحوار والتنوير.
وشهد اليوم الأول من الملتقى أمسية شعرية أدارها الناقد محمد المشايخ، وشارك فيها الشعراء: محمد جميعان، مأمون حسن، ونضال برقان، الذين قرأوا قصائد تنوعت في أساليبها الشعرية وأصغت إلى نبض الوطن والإنسان، واستلهمت الموروث العربي الأصيل في ثوب معاصر.
ويواصل الملتقى فعالياته غدا بأمسية قصصية في قاعة المركز الثقافي يشارك فيها الكتاب: ميمونة الشيشاني، الدكتور محمد عبد الكريم الزيود، والدكتور عيسى حداد، بإدارة الكاتب محمد الجبور، فيما تقام يوم الثلاثاء أمسية شعرية في فرع الرابطة بمشاركة الكتاب: كفاية عوجان، أحمد الكواملة، وجميل أبو صبيح، بإدارة الدكتور محمد السماعنة.
ويختتم الملتقى مساء الأربعاء بأمسية قصصية في فرع الرابطة يشارك فيها الكتاب: أحمد أبو حليوة، سحر ملص، ومحمد السماعنة، ويديرها الكاتب خالد محمد صالح.
