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بشرى سارة من السفارة الأمريكية للاردنيين الراغبين بالسفر للولايات المتحدة

السفارة الأمريكية في الأردن
السفارة الأمريكية
السبت، 11-01-2025 06:31 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    نشرت السفارة الأمريكية في الأردن فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان مدة الانتظار لمواعيد الفيزا اصبحت أقل من 75 يوماً.

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وقالت السفيرة يائل لمبرت ان "هاي السنة نحتفل برحلة صداقة وشراكة عمرها 75 سنة بين أمريكا والاردن.


واضافت ان السفارة عملت بكل قوة حتى يصبح السفر إلى امريكا أسهل واسرع وان الاجراءات الآن تأخذ 75 يوماً او أقل بين تقديم طلب الفيزا او موعد المقابلة.

 
gnews

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