بشرى سارة من السفارة الأمريكية للاردنيين الراغبين بالسفر للولايات المتحدة

وقالت السفيرة يائل لمبرت ان "هاي السنة نحتفل برحلة صداقة وشراكة عمرها 75 سنة بين أمريكا والاردن.
واضافت ان السفارة عملت بكل قوة حتى يصبح السفر إلى امريكا أسهل واسرع وان الاجراءات الآن تأخذ 75 يوماً او أقل بين تقديم طلب الفيزا او موعد المقابلة.
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