بشرى سارة من السفارة الأمريكية للاردنيين الراغبين بالسفر للولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نشرت السفارة الأمريكية في الأردن فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان مدة الانتظار لمواعيد الفيزا اصبحت أقل من 75 يوماً.

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وقالت السفيرة يائل لمبرت ان "هاي السنة نحتفل برحلة صداقة وشراكة عمرها 75 سنة بين أمريكا والاردن.