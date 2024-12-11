 
الأربعاء 2024-12-11 06:48 م
 

بيان صادر عن الجمعيات التعاونية لمربي الأبقار

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 11-12-2024 06:12 م

الوكيل الإخباري- قالت الجمعيات التعاونية لمربي الأبقار " لقد تفاجأنا من تصريح أحد الجمعيات وعلى لسان رئيسها في الصحف والمواقع الإخبارية بأن مربي الأبقار يرفضون تشكيل اللجنة الدائمة للحليب".

اضافة اعلان

 

وبينت إن تشكيل هذه اللجنة كان بناءً على مطالبات سابقة لجميع الجمعيات التعاونية لمربي الأبقار بالمملكة.

وشكرت  وزارة الزراعة وكل من سعى في تشكيل هذه اللجنة والتي تهدف إلى الشراكة باتخاذ القرارات اللازمة لمنظومة الحليب لتحقيق الشروط الصحية والإدارية اللازمة وذلك لصحة وسلامة المواطن وحماية المنتج المحلي من الحليب الطازج.

 


Image1_1220241118922777439491.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الزراعة

أخبار محلية وزارة الزراعة تستأنف تصدير الأغنام

تعبيرية

أخبار محلية بيان صادر عن الجمعيات التعاونية لمربي الأبقار

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أخبار محلية المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ينفذ تمريناً وطنياً شاملاً "درب الأمان/ 4"

ولي العهد

أخبار محلية مبادرة "عزوتي" تفوز بالمركز الاول بجائزة ولي العهد للعمل التطوعي

جانب من التكريم

أخبار محلية مندوبا عن ولي العهد.. وزير الشباب يكرّم الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي -أسماء

وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمّان

أخبار محلية بلينكن في الأردن الأربعاء وبعدها لتركيا لبحث الوضع في سوريا

مجلس النواب

شؤون برلمانية اللجان النيابية تنتخب رؤساءها والمُقررين

جانب من التخريج

أخبار محلية تخريج دورة الضباط الجامعيين المهنيين "ذكور 25"



 




الأكثر مشاهدة