بيان صادر عن الجمعيات التعاونية لمربي الأبقار

الوكيل الإخباري- قالت الجمعيات التعاونية لمربي الأبقار " لقد تفاجأنا من تصريح أحد الجمعيات وعلى لسان رئيسها في الصحف والمواقع الإخبارية بأن مربي الأبقار يرفضون تشكيل اللجنة الدائمة للحليب".

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وبينت إن تشكيل هذه اللجنة كان بناءً على مطالبات سابقة لجميع الجمعيات التعاونية لمربي الأبقار بالمملكة.



وشكرت وزارة الزراعة وكل من سعى في تشكيل هذه اللجنة والتي تهدف إلى الشراكة باتخاذ القرارات اللازمة لمنظومة الحليب لتحقيق الشروط الصحية والإدارية اللازمة وذلك لصحة وسلامة المواطن وحماية المنتج المحلي من الحليب الطازج.