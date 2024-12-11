بيان صادر عن الجمعيات التعاونية لمربي الأبقار

وشكرت وزارة الزراعة وكل من سعى في تشكيل هذه اللجنة والتي تهدف إلى الشراكة باتخاذ القرارات اللازمة لمنظومة الحليب لتحقيق الشروط الصحية والإدارية اللازمة وذلك لصحة وسلامة المواطن وحماية المنتج المحلي من الحليب الطازج.
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