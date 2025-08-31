الأحد 2025-08-31 06:51 م
 

تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر

فاتورة كهرباء
فاتورة كهرباء
 
الأحد، 31-08-2025 04:59 م
الوكيل الإخباري-    أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن مجلس مفوضي الهيئة قرّر في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر أيلول المقبل لعام 2025 بقيمة صفر.اضافة اعلان


وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر آب الحالي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مقاتلة إسرائيلية تقصف عن طريق الخطأ موقعًا عسكريًا إسرائيليًا شمال غزة

فلسطين مقاتلة إسرائيلية تقصف عن طريق الخطأ موقعًا عسكريًا إسرائيليًا شمال غزة

ل

أخبار محلية "الأردنية لريادة الأعمال" تشارك بالقمة العالمية للشباب في تتارستان

نعي مصري لأبو عبيدة بكلمات مؤثرة

عربي ودولي نعي مصري لأبو عبيدة بكلمات مؤثرة

ا

أخبار محلية مدير عام متحف الأردن يبحث التعاون مع المستشار الثقافي الصيني

وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل في بطولة "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025" لخماسيات كرة القدم

أخبار محلية وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل في بطولة "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025" لخماسيات كرة القدم

ن

أخبار محلية وزارة التنمية الاجتماعية تكرّم الطلبة الناجحين في التوجيهي

"أنصار الله" تتوعد بالرد على اغتيال إسرائيل رئيس حكومة الحوثيين وعدداً من وزرائها

عربي ودولي "أنصار الله" تتوعد بالرد على اغتيال إسرائيل رئيس حكومة الحوثيين وعدداً من وزرائها

ا

فلسطين أونروا: أطفال غزة محرومون من الدراسة للعام الثالث



 
 





الأكثر مشاهدة