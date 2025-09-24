الأربعاء 2025-09-24 04:59 م
 

تمرين إخلاء في مستشفى الطفيلة الحكومي

الأربعاء، 24-09-2025 03:57 م

الوكيل الإخباري-   نفذ مستشفى الطفيلة الحكومي، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في الطفيلة تمرين إخلاء حريق وهمي في مباني المستشفى، ضمن خطط المستشفى لتوفير مأمونية عالية في بيئة المرضى والمراجعين، والعمل على تدريب العاملين على استخدام مختلف أنواع الطفايات وكيفية أخلاء المرضى أثناء الحرائق والحالات الطارئة.

وبين مدير المستشفى الدكتور حمزة الصقور أن التمرين الذي جاء بالتعاون مع مديرية دفاع مدني الطفيلة، استهدف اختبار كفاءة الإجراءات المتخذة من قبل العاملين في المستشفى والتجهيزات المتوفرة لمكافحة الحرائق وأساليب التعامل مع الحوادث لحين وصول فريق الدفاع المدني، واختبار مقدرتهم على مواجهة الحالات الطارئة، إضافة إلى إيجاد روح التعاون والانسجام بين جميع المشاركين للعمل بروح الفريق الواحد، وتجنب الآثار الناجمة عن الفزع والهلع في مثل هذه الظروف.

 
 
