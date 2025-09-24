تمرين إخلاء في مستشفى الطفيلة الحكومي

وبين مدير المستشفى الدكتور حمزة الصقور أن التمرين الذي جاء بالتعاون مع مديرية دفاع مدني الطفيلة، استهدف اختبار كفاءة الإجراءات المتخذة من قبل العاملين في المستشفى والتجهيزات المتوفرة لمكافحة الحرائق وأساليب التعامل مع الحوادث لحين وصول فريق الدفاع المدني، واختبار مقدرتهم على مواجهة الحالات الطارئة، إضافة إلى إيجاد روح التعاون والانسجام بين جميع المشاركين للعمل بروح الفريق الواحد، وتجنب الآثار الناجمة عن الفزع والهلع في مثل هذه الظروف.
