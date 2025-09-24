تمرين إخلاء في مستشفى الطفيلة الحكومي

الوكيل الإخباري- نفذ مستشفى الطفيلة الحكومي، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في الطفيلة تمرين إخلاء حريق وهمي في مباني المستشفى، ضمن خطط المستشفى لتوفير مأمونية عالية في بيئة المرضى والمراجعين، والعمل على تدريب العاملين على استخدام مختلف أنواع الطفايات وكيفية أخلاء المرضى أثناء الحرائق والحالات الطارئة.

