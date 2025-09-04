الخميس 2025-09-04 10:04 م
 

"جيدكو" تعرض برامجها لدعم المشاريع في غرفة صناعة إربد

الوكيل الإخباري- عقدت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، في غرفة صناعة إربد، لقاءً تعريفيًا حول آلية الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي المقدمة من المؤسسة.

وقدم فريق المؤسسة شرحًا عن برامج المؤسسة، وشروط ومعايير الاستفادة من البرامج، وطريقة تعبئة طلب الحصول على الدعم الفني والمالي للاستفادة من هذه البرامج، توضيح خطوات تقديم الطلبات إلكترونيًا بشكل مبسط، بما يسهل عملية التسجيل على المستفيدين.


وقال الفريق، إن هذه اللقاءات تنسجم مع رؤية المؤسسة في دعم بيئة ريادة الأعمال وتعزيز قدرات المشاريع الاقتصادية عبر تقريب خدماتها من أصحاب المشاريع والاستماع لمقترحاتهم وملاحظاتهم والرد على استفساراتهم بما يسهم في تعميم الفائدة والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.


وبين، أن برامج المؤسسة تستهدف أصحاب الأفكار الريادية الراغبين بتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، فضلًا عن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الصناعية والحرفية والزراعية والخدمية، وتعزيز التنافسية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي مع التركيز على الصناعات الإبداعية عالية القيمة وتمكين المرأة والشباب للتشغيل الذاتي خاصة في مناطق الريف.


وتوفر غرفة صناعة إربد، مقرها وامكانياتها لاستضافة المبادرات والدورات والورشات الهادفة إلى بناء القدرات وتعزيز الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، وهي ضمن رؤية الغرفة في أن تكون مركزًا مرجعيًا للخبرة والدعم الفني للمنشآت الصناعية في المحافظة.

 
 
