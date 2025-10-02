دواء جديد يضاف إلى جداول المواد المخدرة في الأردن .. تعرف عليه !

ويذكر ان القرار صدر بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخه حيث يعتبر"Bromazolam "من فئة الأدوية ذات تأثير مهدئ ومنوّم ومضاد للقلق والتشنجات ، ويُباع أحيانًا كمادة كيميائية للبحث أو يتم تداوله في السوق السوداء ، وهوغيــــر مرخّـــص طبيـــاً في معظـــم الــــدول بسبب امكانية التسبب بإدمان نفسي وجسدي لمتلقيه .
