دواء جديد يضاف إلى جداول المواد المخدرة في الأردن .. تعرف عليه !

تعبيرية
تعبيرية
 
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وحرصا على مواكبة المستجدات العلمية والتشريعية في هذا المجال،تمت اضافة  مـــــادة الـــــ "Bromazolam " إلى جداول المؤثرات العقلية والمواد المخدرة في الأردن .

يشار ان الـــــ "Bromazolam "  هو دواء مهدئ ومنوم ، حيث جاء القرار بعد دراسة المادة وتنسيب من وزير الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء .

ويذكر ان القرار صدر بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخه حيث يعتبر"Bromazolam "من فئة الأدوية ذات تأثير مهدئ ومنوّم ومضاد للقلق والتشنجات ، ويُباع أحيانًا كمادة كيميائية للبحث أو يتم تداوله في السوق السوداء ، وهوغيــــر مرخّـــص طبيـــاً في معظـــم الــــدول بسبب امكانية التسبب بإدمان نفسي وجسدي لمتلقيه .
 

 
 
