دواء جديد يضاف إلى جداول المواد المخدرة في الأردن .. تعرف عليه !

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وحرصا على مواكبة المستجدات العلمية والتشريعية في هذا المجال،تمت اضافة مـــــادة الـــــ "Bromazolam " إلى جداول المؤثرات العقلية والمواد المخدرة في الأردن .

اضافة اعلان