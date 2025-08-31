رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مبنى جديد للعيادات في مستشفى اليرموك الحكومي

10:43 ص

الوكيل الإخباري- وجه رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد، بإنشاء مبنى جديد للعيادات في مستشفى اليرموك الحكومي في لواء بني كنانة، وزيادة عدد أسرة غسيل الكلى.





كما وجه حسّان برفد المستشفى بالأجهزة والمعدات الضرورية وتعزيز الكوادر المختصة؛ بما يسهم في تحسين الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وذلك خلال تفقده للمستشفى ضمن جولاته الميدانية الدورية.