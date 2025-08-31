الأحد 2025-08-31 12:15 م
 

رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مبنى جديد للعيادات في مستشفى اليرموك الحكومي

وجه رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد، بإنشاء مبنى جديد للعيادات في مستشفى اليرموك الحكومي في لواء بني كنانة، وزيادة عدد أسرة غسيل الكلى. كما وجه حسّان برفد المستشفى بالأجهزة والمعدات الضرورية وتعزيز ال
رئيس الوزراء جعفر حسّان
 
الأحد، 31-08-2025 10:43 ص
وجه رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد، بإنشاء مبنى جديد للعيادات في مستشفى اليرموك الحكومي في لواء بني كنانة، وزيادة عدد أسرة غسيل الكلى.


كما وجه حسّان برفد المستشفى بالأجهزة والمعدات الضرورية وتعزيز الكوادر المختصة؛ بما يسهم في تحسين الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وذلك خلال تفقده للمستشفى ضمن جولاته الميدانية الدورية.
 
 
