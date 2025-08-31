رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مبنى جديد للعيادات في مستشفى اليرموك الحكومي

كما وجه حسّان برفد المستشفى بالأجهزة والمعدات الضرورية وتعزيز الكوادر المختصة؛ بما يسهم في تحسين الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وذلك خلال تفقده للمستشفى ضمن جولاته الميدانية الدورية.
-
أخبار متعلقة
-
جمعية البنوك: تثبيت التصنيف الائتماني يعكس الثقة الدولية بصلابة الاقتصاد الوطني
-
الحملة الأردنية تستكمل حملة توزيع الطرود في شمال قطاع غزة
-
ديوان التشريع يعرض مسودة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم
-
الصحة: تفعيل نظام حجز المواعيد الإلكترونية للوافدين اعتباراً من الاثنين
-
تمديد التسجيل في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي حتى نهاية أيلول
-
رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع قرية جرش السياحية البيئية
-
حادث تدهور وانقلاب مركبة بعد جسر النعيمة
-
حادث سير بين 3 مركبات في عمان