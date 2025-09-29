رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفدا من شركة أسيلسان الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة الاثنين، وفداً من شركة أسيلسان الشرق الأوسط المتخصصة للصناعات العسكرية الإلكترونية.

اضافة اعلان