رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفدا من شركة أسيلسان الشرق الأوسط

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، والمدير العام للمركز الأردني للتصميم والتطوير(جودبي) سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعات الدفاعية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة، خاصةً في مجال المعدات العسكرية والبصريات الإلكترونية، بشكل يسهم في فتح آفاق تعاون مستقبلية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
-
