الأحد 2025-08-17 04:43 م
 

طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/83 تبدأ أعمالها

طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/83 تبدأ أعمالها
طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/83 تبدأ أعمالها
 
الأحد، 17-08-2025 03:21 م

الوكيل الإخباري-   بدأ المستشفى الميداني الأردني غزة/83، الأحد، تقديم خدماته الطبية والعلاجية بكامل التخصصات، ضمن الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية لتعزيز المنظومة الصحية في قطاع غزة، في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن استمرار الحرب الإسرائيلية.

اضافة اعلان


وأكّد قائد قوة المستشفى أن الكوادر الطبية بدأت فور وصولها أرض المهمة بتجهيز العيادات وكامل الإمكانات الطبية للبدء بالعمل، حيث يشمل المستشفى عيادات الطب العام، والنسائية والتوليد، والعظام والأسنان، والأطفال، والتقييم ما قبل العملية، وعيادة الباطنية، لتقديم خدمات طبية متكاملة ومتخصصة تلبي احتياجات الأهالي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد الأمير الحسين يعلن عودة خدمة العلم

رئيس مجلس النواب يتسلم نسخة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يتسلم نسخة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

أخبار محلية "إقليم البترا" تبحث تعزيز التعاون السياحي مع جنوب إفريقيا

%68 إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع

أخبار محلية تجارة العقبة تنظم منتدى "آفاق المستقبل التعليمي والمهني"

تعبيرية

أخبار محلية ربط نقل ملكية الشقق والمباني ببراءة الذمة من الكهرباء

3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس

أخبار محلية تمديد اتفاقية لتزويد العراق بالكهرباء من الأردن

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الأردن ينفذ 10 إنزالات جوية على قطاع غزة بمشاركة دولية واسعة

فت

فيديو منوع متداول: تصميم غرفة نوم من صب الإسمنت



 
 





الأكثر مشاهدة