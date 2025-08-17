طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/83 تبدأ أعمالها

وأكّد قائد قوة المستشفى أن الكوادر الطبية بدأت فور وصولها أرض المهمة بتجهيز العيادات وكامل الإمكانات الطبية للبدء بالعمل، حيث يشمل المستشفى عيادات الطب العام، والنسائية والتوليد، والعظام والأسنان، والأطفال، والتقييم ما قبل العملية، وعيادة الباطنية، لتقديم خدمات طبية متكاملة ومتخصصة تلبي احتياجات الأهالي.
