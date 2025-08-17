طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/83 تبدأ أعمالها

الوكيل الإخباري- بدأ المستشفى الميداني الأردني غزة/83، الأحد، تقديم خدماته الطبية والعلاجية بكامل التخصصات، ضمن الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية لتعزيز المنظومة الصحية في قطاع غزة، في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن استمرار الحرب الإسرائيلية.

اضافة اعلان