"عمل معان" توجه 131 مخالفة وتضبط 3 حالات تشغيل أطفال

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة حريصة على حفظ حقوق العمال من خلال منظومة رقابية متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجالات التفتيش والتوعية، وتنفيذ حملات دورية على مختلف القطاعات لضمان الالتزام بأحكام القانون وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وأشار إلى أن الجولات التفتيشية أسفرت عن توجيه 46 إنذارا لمنشآت لم تلتزم بالأنظمة، وضبط 3 حالات تشغيل أطفال، وفقا للتقرير نصف السنوي الصادر عن الوزارة، موضحا أن الإنذارات شملت مخالفات تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، وتشغيل الأطفال، وتشغيل عمال غير أردنيين بطرق غير قانونية، إضافة إلى بلاغات عامة تتعلق بعدم الالتزام بتشريعات العمل.
وبين أن مديرية عمل معان تنفذ جولات ميدانية دورية من خلال مفتشيها وفرقها المختصة، بهدف التأكد من التزام المنشآت بمعايير وشروط العمل، وتقييم بيئة العمل، وضمان اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع وقوع الحوادث، ومراقبة مدى الالتزام بالصحة والسلامة المهنية، التي تعد من أولويات عمل الوزارة.
وأضاف، إن الوزارة تنفذ برامج توعوية موجهة للعاملين وأصحاب العمل، للتعريف بتشريعات سوق العمل، وتحرص على أن تعمل فرق التفتيش ضمن ضوابط ومعايير مهنية وأخلاقية تضمن الشفافية والمساءلة، مؤكدا أهمية الاستجابة الفورية لملاحظات وشكاوى العمال، ورصد المستجدات المتعلقة ببيئة العمل.
وبحسب التقرير، استقبلت منصة "حماية" التابعة للوزارة 57 شكوى عمالية على مستوى المحافظة خلال النصف الأول من العام، تمت تسوية نحو 98 بالمئة منها، في حين ما تزال بعض الشكاوى قيد الإجراء، فيما تركزت الشكاوى على قضايا تتعلق بعدم دفع الأجور، وإنهاء الخدمة لعقود غير محددة المدة، أو العمل دون عقد مكتوب، إضافة إلى اعتراضات على إجراءات مؤسسية.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يحذّر من السيول في جنوب المملكة
-
رئيس لجنة أمانة عمان والسفير المكسيكي يبحثان تعزيز التعاون
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة نجل رئيس الوزراء الأسبق المفتي
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة النائب الأسبق مفيد المبسلط
-
الأزرق الجنوبي يسجّل 46° مئوية ويتصدر قياسات الحرارة في الأردن
-
التنمية الاجتماعية: 11 طالبا وطالبة من منتفعي دور الرعاية يجتازون "التوجيهي"
-
رئيس "منطقة العقبة" يطلع على خطط تطوير الميناء
-
مذكرة تفاهم بين "البلقاء التطبيقية" والمجلس الوطني لشؤون الأسرة