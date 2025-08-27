الأربعاء 2025-08-27 11:52 م
 

محافظ الزرقاء يؤكد أهمية ودور المراكز القرآنية في ترسيخ القيم الدينية النبيلة

م
جانب من حفل التخريج
 
الأربعاء، 27-08-2025 10:16 م

الوكيل الإخباري- قال محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، إن المراكز الصيفية القرآنية تشكل منارات علم وهداية، تسهم في ترسيخ القيم الدينية التي تحث على مكارم الأخلاق، وتغرس في نفوس النشء معاني التسامح والاعتدال وحب الوطن.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال رعايته اليوم الأربعاء، حفل تخريج طلبة المراكز الصيفية، إلى جانب المتميزين من طلبة المراكز وأوائل الدورات التدريسية، والذي أقيم في المركز الثقافي ودار القرآن الدامجة في جامع العرب، وشارك فيه 950 طالباً وطالبة.


وأشار أبو قاعود إلى أن هذه المراكز لا تقتصر رسالتها على تعليم القرآن الكريم فحسب، بل تتعداها إلى بناء شخصية متوازنة للشباب قادرة على مواجهة التحديات، والتمسك بالهوية الدينية والوطنية الأصيلة، مؤكداً أن الاستثمار في تنشئة جيل قرآني واع يعد استثماراً في مستقبل المجتمع وأمنه واستقراره.


ولفت أبو قاعود إلى أهمية استمرار دعم المراكز القرآنية وتشجيع الشباب على الالتحاق بها، لما لها من أثر بارز في ترسيخ القيم الدينية وتعزيز الانتماء الوطني.


من جانبه، قال مدير أوقاف الزرقاء، الدكتور أحمد الحراحشة، إن عدد المراكز الصيفية لهذا العام بلغ نحو 550 مركزاً للذكور والإناث، من الفئة العمرية بين السابعة والسابعة عشرة عاماً، لافتاً إلى تخريج ما يقارب 32 ألف طالب وطالبة من المنتسبين لهذه المراكز القرآنية.


واختتم الحفل بتوزيع الشهادات التقديرية على الطلبة المتفوقين والمشرفين، تكريماً لجهودهم وتقديراً لعطائهم المتميز.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم برامج وأنشطة متنوعة

السيول والفيضانات في اليمن تخلف ضحايا وإصابات بالعشرات

عربي ودولي السيول والفيضانات في اليمن تخلف ضحايا وإصابات بالعشرات

ب

أخبار محلية انطلاق حملة النظافة الوطنية في لواء المزار الجنوبي

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الشرع: سوريا الجديدة جعلت أولوياتها في الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية

عربي ودولي الشرع: سوريا الجديدة جعلت أولوياتها في الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية

ل

فلسطين أعضاء في مجلس الأمن يطالبون إسرائيل بعدم توسيع عدوانها على غزة

ل

أخبار محلية جامعتا اليرموك والطفيلة التقنية تنظمان فعاليتين لتعزيز التعليم وتنمية مهارات الطلبة

ل

أسواق ومال مصر تعلن عن اكتشاف نفطي فريد في الصحراء الغربية



 
 





الأكثر مشاهدة