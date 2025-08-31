الأحد 2025-08-31 02:39 م
 

مدير مستشفى اليرموك: ألف مراجع يوميا ومشاريع توسعة لتعزيز الخدمات

أسرة في مستشفى
أسرة في مستشفى
 
الأحد، 31-08-2025 12:56 م
الوكيل الإخباري-   قال مدير مستشفى اليرموك في لواء بني كنانة، أحمد العكور، إن المستشفى يُقدّم خدماته الصحية لما يقارب 450 ألف نسمة في محافظات الشمال ولواء بني كنانة.اضافة اعلان


وأضاف العكور، الأحد، أن رئيس الوزراء جعفر حسّان، وخلال تفقده للمستشفى ضمن جولاته الميدانية الدورية، وجّه بإنشاء مبنى جديد للعيادات الخارجية في المستشفى، إلى جانب رفع عدد أسرّة غسيل الكلى من 11 سريرًا إلى 25 سريرًا.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أوعز كذلك برفد المستشفى بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، وتعزيز الكوادر الطبية والفنية المتخصصة، بما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وبيّن العكور أن مبنى العيادات الجديد سيُقام على أرض ملاصقة للمستشفى ومملوكة لوزارة الصحة، بمساحة 1600 متر مربع، ويتألف من طابقين.

وأوضح العكور أن رئيس الوزراء وجّه أيضًا بتزويد المستشفى بجهاز رنين مغناطيسي، نظرًا لازدياد عدد المرضى الذين يحتاجون إلى هذا النوع من الفحوصات، بالإضافة إلى توسيع وتحديث شبكة الأكسجين لتلبية احتياجات المستشفى المتزايدة.

وأشار إلى أن المستشفى كان قد شهد توسعة سابقة رفعت عدد الأسرة من 67 سريرًا إلى 126 سريرًا، مضيفًا أن المستشفى يستقبل قرابة ألف مراجع يوميًا في مختلف أقسامه.
 
 
