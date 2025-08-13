مراكز شبابية تنفذ برامج لتنمية المهارات وتعزيز الوعي المجتمعي

الوكيل الإخباري- نظم عدد من المراكز الشبابية والجمعيات والهيئات التطوعية، اليوم الأربعاء، برامج وأنشطة متنوعة استهدفت تنمية مهارات الشباب وتعزيز وعيهم، وتفعيل دورهم في المجتمع.

اضافة اعلان



ونظمت الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء دير علا وجمعية شباب الوادي الخيرية وبمشاركة المعرض المتنقل لآفة المخدرات، مبادرة "آفة المخدرات واقع مؤلم"، في مقر جمعية شباب الوادي.



وبين مدير شرطة غرب البلقاء، العميد الدكتور محمود الشرمان، أهمية إطلاق المبادرات المجتمعية الهادفة والعمل التشاركي ودور مديرية الأمن العام في مكافحة آفة المخدرات، إضافة إلى الجانب التوعوي.



ونظمت مديرية أوقاف إربد الثانية، بمركز عبدالرحمن بن عوف لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة زبدة فركوح، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، ورشة توعوية تناولت آفة المخدرات وأثرها الخطير على الفرد والمجتمع.



وأكد مشرف المركز الشيخ أحمد حمدوني أن الورشة تهدف إلى تنمية معارف الطلاب وتزويدهم بالمهارات الحياتية الضرورية، وتعليمهم كتاب الله عز وجل و سنة نبيه الكريم.



وتحدث في الورشة النقيب طارق شطناوي، عن أنواع المخدرات، وأساليب المروجين في استدراج الشباب، مبينا الآثار السلبية لهذه الآفة على الصحة النفسية والجسدية، إضافة إلى تأثيرها المدمر على مستقبل الأفراد والمجتمعات.



وفي عجلون، نفذ مركز الشفافية الأردني، بالتعاون مع وزارة الشباب، وبدعم من برنامج "تمكين لدعم المشاريع السياسية" التابع لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، ورشتي عمل الأولى بعنوان "تمكين الشباب في تعزيز نزاهة الأحزاب السياسية"، والثانية للشباب من الأحزاب السياسية.



وأكد مدير مديرية شباب عجلون، الدكتور محمد جرادات، أن مثل هذه الورش تسهم في رفع وعي الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والحزبية بما يخدم المصلحة الوطنية.



بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الأردني، هيلدا عجيلات، إن الورشة تهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية داخل الأحزاب السياسية، وتمكين الشباب من لعب دور فاعل في بناء حياة حزبية قائمة على خدمة المصلحة العامة.



وفي إربد، انطلقت في مركز شباب حرثا فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني"، بمشاركة 25 شابا.



وتضمّنت الفعاليات تدريبات وأنشطة رياضية متنوعة، ومسابقات بدنية، وجلسات حوارية حول ممارسة الرياضة في بيئة نظيفة وآمنة تسهم بشكل مباشر في تحسين أداء الأفراد البدني والنفسي، وتقلل من مخاطر الإصابات بالأمراض.



ونظم مركز شابات المزار الشمالي ورشة عمل حول التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، والتي حاضرت خلالها هديل الشرمان، حيث قدمت تعريفاً شاملاً لمعنى ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي.



وقالت الشرمان إن التمكين يعد ضرورة لتزويد الأفراد بالمهارات والفرص والموارد اللازمة لاتخاذ قرارات تؤثر في حياتهم، وإن التمكين الاقتصادية يعنى بقدرة الأفراد على التحكم في مواردهم الاقتصادية والمشاركة في أنشطة تحقق لهم دخلا مستداما.



وأضافت أن ريادة الأعمال تتيح فرص عمل جديدة عن طريق تأسيس مشروع أو تطوير فكرة مبتكرة لتقديم منتج او خدمة، مؤكدة أن الهدف من الورشة تسليط الضوء على مهارات ريادة الأعمال مثل التفكير النقدي الإبداعي، وكيفية إدارة الوقت وطرق حل المشكلات وكيفية اتخاذ القرار.



ونظّم مركز شابات دير ابي سعيد، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، ورشة توعوية عن واجبات الأمن العام والسلم المجتمعي، بمشاركة 22 شابة.



واستعرض الملازم أول صالح الصقور خلال الورشة أبرز واجبات الأمن العام، وأهمية التعاون بين المواطنين ورجال الأمن، ودور الوعي المجتمعي في الوقاية من الجريمة وتعزيز السلم الأهلي.



واختتمت في مركز شباب وشابات الصريح المدمج فعاليات معسكر النشاط البدني والرياضي، بمشاركة 25 شابا من منتسبي المركز والمحافظة.



واشتملت الفعاليات مجموعة من الألعاب الشعبية، بهدف تعزيز اللياقة البدنية وتنمية المهارات الحركية، إضافة إلى تنمية الروح الجماعية وتعزيز التواصل الاجتماعي بين المشاركين.



وأكد مدير شباب إربد الدكتور حمزة العقيلي أهمية هذه المعسكرات في صقل شخصية الشباب وتمكينهم بدنيًا وفكريًا، مشيدًا بجهود الكوادر الشبابية في تنفيذ برامج نوعية تتماشى مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للشباب.



ونظمت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، في مقر الهيئة بإربد، ورشة عمل بعنوان: "أساسيات اللغة التركية"، بمشاركة مجموعة من الشباب والشابات المهتمين بتعلم لغة جديدة واكتشاف ثقافة مميزة.



وقالت منسقة الهيئة بإربد، عبير حتاملة، إن الورشة تأتي ضمن مبادرة بعنوان: "جسر تمكين"، وبالتعاون بين الهيئة ومنصة نحن، والتي تهدف الى تزويد المشاركين بالمهارات الأولية اللازمة للتحدث باللغة التركية وفهم أساسياتها، مما يفتح أمامهم آفاقا أوسع للتواصل والتبادل الثقافي.



واشتملت الورشة على تعريف المشاركين بأساسيات اللغة التركية، وتمكينهم من تعلمها من خلال تطبيق تمارين تفاعلية من خلال القراءة والكتابة والاستماع والتحدث.



وفي المفرق، أطلقت مديرية الشباب في مركز شباب بلعما، فعاليات معسكر "الشباب والأمن والسلام – القرار الأممي 2250" والذي تنفذه وزارة الشباب بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2025، تحت شعار "عمان عاصمة الشباب العربي"، بمشاركة 25 شاباً.



ويهدف المعسكر إلى رفع وعي المشاركين بأهمية دور الشباب في تحقيق السلام والأمن المجتمعي وحمايتهم من التطرف والأفكار المضللة، وإيجاد بيئة آمنة تعزز مساهمتهم في التغيير الإيجابي.



وتناولت المدربة سارة زبيدي محاور القرار الأممي، ودور الأردن في تنفيذه، والخطة الوطنية وآليات تطويرها، إضافة إلى تفعيل مشاركة الشباب في مجتمعاتهم.



ونظم مركز شباب سما السرحان جلسة حوارية توعوية بعنوان: "الصحة الإنجابية"، بمشاركة 20 شاباً من منتسبي المركز، ضمن برامج التوعية الصحية الموجهة لفئة الشباب، وبالتنسيق مع خطة المركز السنوية.



وتحدثت المحاضِرة حسنا المساعيد، عن الصحة الإنجابية التي تُعد حالة من الرفاه الجسدي والعقلي والاجتماعي الكامل في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه.



وأكد رئيس المركز، ثامر السرحان، أن هذا النشاط يأتي في إطار سعي المركز المستمر لرفع مستوى الوعي الصحي لدى الشباب، وتشجيعهم على تبني أنماط حياة سليمة، تسهم في بناء مجتمع واعٍ وصحي ومتماسك.



وفي الكرك، نظّمت مديرية الشباب، بالتعاون مع مركز شابات فقوع، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة، بمشاركة عدد من الشابات المتطوعات في المركز وسيدات من المجتمع المحلي.