الجمعة 2025-08-29 04:55 م
 

مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضاً في يوم طبي مجاني بالبادية الشمالية

مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضاً في يوم طبي مجاني بالبادية الشمالية
مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضاً في يوم طبي مجاني بالبادية الشمالية
 
الجمعة، 29-08-2025 04:05 م
الوكيل الإخباري-  أقام مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يوماً طبياً مجانياً في منطقة صبحا الدفيانة بالبادية الشمالية، ضمن منتديات الوعظ والإرشاد، برعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة.اضافة اعلان


وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول، إن فريقاً طبياً متكاملاً من مختلف الاختصاصات شارك في اليوم الطبي، حيث جرى إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية للمراجعين وصرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم، مبيناً أن عدد المستفيدين بلغ 496 مراجعاً، من بينهم سيدات حوامل استفدن من خدمات جهاز الأمواج فوق الصوتية (الألتراساوند).

وأضاف الشلول، أن هذا النشاط يأتي ضمن خطة المستشفى لتقديم خدمات طبية مجانية للمجتمعات المحلية بدعم من صندوق الزكاة، مشيراً إلى أن المستشفى نفذ منذ عام 2018 وحتى اليوم 112 يوماً طبياً مجانياً في مختلف محافظات المملكة، عالج خلالها ما يزيد عن 65 ألف مريض.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية عاجل الأمن العام ينفذ يوماً توعوياً حول البيئة في المحافظات

59 شهيدًا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

فلسطين 59 شهيدًا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضاً في يوم طبي مجاني بالبادية الشمالية

أخبار محلية مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضاً في يوم طبي مجاني بالبادية الشمالية

44 وفاة في قطاع غزة منذ إعلانه منطقة مجاعة

فلسطين 44 وفاة في قطاع غزة منذ إعلانه منطقة مجاعة

الأمن يلقي القبض على شخص بتهمة تصنيع المشروبات الكحولية في إربد

أخبار محلية الأمن يلقي القبض على شخص بتهمة تصنيع المشروبات الكحولية في إربد

الذهب ينخفض عالمياً لكنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية

أسواق ومال الذهب ينخفض عالمياً لكنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية

آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا

عربي ودولي توغل آليات الاحتلال الإسرائيلي في إحدى قرى ريف القنيطرة

قافلة مساعدات برية إلى قطاع غزة

أخبار محلية عبور قافلة مساعدات جديدة مكونة من 24 شاحنة إلى القطاع



 
 





الأكثر مشاهدة