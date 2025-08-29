مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضاً في يوم طبي مجاني بالبادية الشمالية

04:05 م

الوكيل الإخباري- أقام مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يوماً طبياً مجانياً في منطقة صبحا الدفيانة بالبادية الشمالية، ضمن منتديات الوعظ والإرشاد، برعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة. اضافة اعلان





وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول، إن فريقاً طبياً متكاملاً من مختلف الاختصاصات شارك في اليوم الطبي، حيث جرى إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية للمراجعين وصرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم، مبيناً أن عدد المستفيدين بلغ 496 مراجعاً، من بينهم سيدات حوامل استفدن من خدمات جهاز الأمواج فوق الصوتية (الألتراساوند).



وأضاف الشلول، أن هذا النشاط يأتي ضمن خطة المستشفى لتقديم خدمات طبية مجانية للمجتمعات المحلية بدعم من صندوق الزكاة، مشيراً إلى أن المستشفى نفذ منذ عام 2018 وحتى اليوم 112 يوماً طبياً مجانياً في مختلف محافظات المملكة، عالج خلالها ما يزيد عن 65 ألف مريض.

