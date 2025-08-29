وزير الإدارة المحلية يتفقد منطقة مستشفى الأميرة بسمة الجديد

وجال المصري في المنطقة يرافقه رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، حيث قدم عدداً من الملاحظات الهادفة إلى تعزيز مستوى الخدمات، وضرورة رفع كفاءة الخدمات البلدية في المنطقة، وتكثيف جهود النظافة، مؤكداً أن الوزارة تتابع عن كثب احتياجات المواطنين وتعمل بالتنسيق مع البلدية على تلبية مطالبهم وتحسين مستوى الخدمات.
يذكر، أن الجهات المعنية في محافظة إربد، باشرت منذ أيام بتنفيذ أعمال تهيئة وتأهيل الطرق المحيطة بمستشفى الأميرة بسمة الجديد وربطه بطريق الحزام الدائري بكلفة إجمالية بلغت 400 ألف دينار وبتمويل من وزارة المالية.
وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 35 يومًا، وتشمل أعمال كشط وتعبيد وتوسعة وتحسينات وتنفيذ خلطات إسفلتية ساخنة من ضمنها الطريق الممتد باتجاه "وادي الغفر" إضافة إلى ربط المستشفى مع طريق الحزام الدائري وتحسينات ضمن الدوار المؤدي إلى مديرية دفاع مدني غرب إربد.
