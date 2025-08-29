الجمعة 2025-08-29 09:25 م
 

وزير الإدارة المحلية يتفقد منطقة مستشفى الأميرة بسمة الجديد

ا
جانب من الجولة
 
الجمعة، 29-08-2025 09:04 م

الوكيل الإخباري-  تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الجمعة، موقع مبنى مستشفى الأميرة بسمة الجديد، حيث اطلع على سير العمل في توسعة الطرق المحيطة بالمستشفى وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اضافة اعلان


وجال المصري في المنطقة يرافقه رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، حيث قدم عدداً من الملاحظات الهادفة إلى تعزيز مستوى الخدمات، وضرورة رفع كفاءة الخدمات البلدية في المنطقة، وتكثيف جهود النظافة، مؤكداً أن الوزارة تتابع عن كثب احتياجات المواطنين وتعمل بالتنسيق مع البلدية على تلبية مطالبهم وتحسين مستوى الخدمات.


يذكر، أن الجهات المعنية في محافظة إربد، باشرت منذ أيام بتنفيذ أعمال تهيئة وتأهيل الطرق المحيطة بمستشفى الأميرة بسمة الجديد وربطه بطريق الحزام الدائري بكلفة إجمالية بلغت 400 ألف دينار وبتمويل من وزارة المالية.


وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 35 يومًا، وتشمل أعمال كشط وتعبيد وتوسعة وتحسينات وتنفيذ خلطات إسفلتية ساخنة من ضمنها الطريق الممتد باتجاه "وادي الغفر" إضافة إلى ربط المستشفى مع طريق الحزام الدائري وتحسينات ضمن الدوار المؤدي إلى مديرية دفاع مدني غرب إربد.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يتفقد منطقة مستشفى الأميرة بسمة الجديد

ل

أخبار محلية الجيش يتعامل مع طائرة مسيّرة حاولت تهريب المخدرات على الواجهة الجنوبية

ا

أخبار محلية السفير الطراونة يبحث تعزيز التعاون في مكافحة الفساد مع العراق

قا

أخبار محلية 5285 مستفيداً من برامج مركز زها الثقافي في معان

ر

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

ب

أخبار محلية الصفدي: نتنياهو يتغذى على الصراع ويشعل المنطقة لإنقاذ نفسه

ب

أخبار محلية بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية

ل

أخبار محلية ورشة في زراعة الأغوار الشمالية حول تغذية المجترات وتحضير الخلطات العلفية



 
 





الأكثر مشاهدة