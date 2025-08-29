وزير الإدارة المحلية يتفقد منطقة مستشفى الأميرة بسمة الجديد

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الجمعة، موقع مبنى مستشفى الأميرة بسمة الجديد، حيث اطلع على سير العمل في توسعة الطرق المحيطة بالمستشفى وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اضافة اعلان



وجال المصري في المنطقة يرافقه رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، حيث قدم عدداً من الملاحظات الهادفة إلى تعزيز مستوى الخدمات، وضرورة رفع كفاءة الخدمات البلدية في المنطقة، وتكثيف جهود النظافة، مؤكداً أن الوزارة تتابع عن كثب احتياجات المواطنين وتعمل بالتنسيق مع البلدية على تلبية مطالبهم وتحسين مستوى الخدمات.



يذكر، أن الجهات المعنية في محافظة إربد، باشرت منذ أيام بتنفيذ أعمال تهيئة وتأهيل الطرق المحيطة بمستشفى الأميرة بسمة الجديد وربطه بطريق الحزام الدائري بكلفة إجمالية بلغت 400 ألف دينار وبتمويل من وزارة المالية.