الأربعاء 2025-10-01 11:32 م
 

وزير الشباب: بطولة "عمان عاصمة الشباب العربي 2025" تدعم التنافس وتنمّي المهارات

ا
شعار البطولة
 
الأربعاء، 01-10-2025 10:21 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الشباب، الدكتور رائد سامي العدوان، أن بطولة عمان عاصمة الشباب العربي 2025، تعزز قيم التنافس الإيجابي بين الشباب، وتسهم في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم البدنية والصحية، انسجاماً مع محور الشباب والصحة والنشاط البدني في الاستراتيجية الوطنية للشباب.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال متابعة العدوان اليوم الأربعاء، فعاليات الدور الثاني من البطولة لخماسيات كرة القدم في محافظة الزرقاء، بحضور محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ورئيس لجنة مجلس المحافظة المهندس جمال أبو عيد، والنائب هايل أبو عياش، إلى جانب عدد من رؤساء الأندية والفعاليات الشبابية في المحافظة.


وشهد العدوان اللقاء الذي جمع فريقي الترجي والنشامى وانتهى بفوز الترجي بنتيجة (3-2).

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة 5 قواعد غير شائعة لحماية قلبك من النوبات

أرشيفية لتضرر جزء من غلاف المحطة في فبراير الماضي

عربي ودولي انقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لـ"تشيرنوبل" بعد هجوم روسي

ل

فلسطين إعلام إسرائيلي: سيتم ترحيل النشطاء على متن أسطول الصمود

ل

فلسطين مصادر إسرائيلية: السيطرة على الأسطول ستتواصل حتى الخميس

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأردني

أخبار محلية السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأردني

73 شهيدا منذ فجر اليوم إثر تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة

فلسطين 73 شهيدا منذ فجر اليوم إثر تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة

إطلاق برنامج تعزيز المرونة الرقمية للقيادات النسائية في الأردن

أخبار محلية إطلاق برنامج تعزيز المرونة الرقمية للقيادات النسائية في الأردن

ا

أخبار محلية وزير الشباب: بطولة "عمان عاصمة الشباب العربي 2025" تدعم التنافس وتنمّي المهارات



 
 





الأكثر مشاهدة