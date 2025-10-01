وزير الشباب: بطولة "عمان عاصمة الشباب العربي 2025" تدعم التنافس وتنمّي المهارات

جاء ذلك خلال متابعة العدوان اليوم الأربعاء، فعاليات الدور الثاني من البطولة لخماسيات كرة القدم في محافظة الزرقاء، بحضور محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ورئيس لجنة مجلس المحافظة المهندس جمال أبو عيد، والنائب هايل أبو عياش، إلى جانب عدد من رؤساء الأندية والفعاليات الشبابية في المحافظة.
وشهد العدوان اللقاء الذي جمع فريقي الترجي والنشامى وانتهى بفوز الترجي بنتيجة (3-2).
-
أخبار متعلقة
-
السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأردني
-
إطلاق برنامج تعزيز المرونة الرقمية للقيادات النسائية في الأردن
-
حزب المحافظين الأردني يستوفي إجراءات التأسيس
-
65 تنكة زيت مغشوش في اربد بقبضة الغذاء والدواء
-
إطلاق حملة لدعم وتسويق متجر مشغولات ومنتجات نزلاء مراكز الإصلاح
-
أمانة عمان: الانتهاء من إنشاء تقاطع المحمدية
-
سلطة إقليم البترا تبحث ووفد من "اليونسكو" التعاون المشترك
-
الرئيس الفلسطيني يثمن تصريحات الأردن الداعمة للحقوق الفلسطينية