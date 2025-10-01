وزير الشباب: بطولة "عمان عاصمة الشباب العربي 2025" تدعم التنافس وتنمّي المهارات

الوكيل الإخباري- أكد وزير الشباب، الدكتور رائد سامي العدوان، أن بطولة عمان عاصمة الشباب العربي 2025، تعزز قيم التنافس الإيجابي بين الشباب، وتسهم في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم البدنية والصحية، انسجاماً مع محور الشباب والصحة والنشاط البدني في الاستراتيجية الوطنية للشباب.

جاء ذلك خلال متابعة العدوان اليوم الأربعاء، فعاليات الدور الثاني من البطولة لخماسيات كرة القدم في محافظة الزرقاء، بحضور محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ورئيس لجنة مجلس المحافظة المهندس جمال أبو عيد، والنائب هايل أبو عياش، إلى جانب عدد من رؤساء الأندية والفعاليات الشبابية في المحافظة.