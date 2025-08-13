وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/83 إلى أرض المهمة

الوكيل الإخباري- استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/83، أمس الثلاثاء، وصولها إلى قطاع غزة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بمساندة الأهل والأشقاء في القطاع، للتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية المتواصلة في ظل استمرار الحرب على القطاع.

اضافة اعلان