السبت 2025-09-27 12:12 م
 

وفاة ثلاثيني تعرّض للضرب داخل صالون حلاقة في الزرقاء

الامن العام
مديرية الامن العام
 
السبت، 27-09-2025 10:32 ص

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه اسعف يوم الاربعاء الماضي الموافق ٢٤/٩/٢٠٢٥ شخص ثلاثيني إلى مستشفى الزرقاء الحكومي إثر تعرضه للضرب بالايدي داخل صالون حلاقة من قبل شخص آخر  ، بمنطقة حي الحسين في محافظة الزرقاء ، وادخل للعلاج ، ليفارق الحياة مساء امس متاثرا باصابته.

حيث جرى القاء القبض على الجاني واحالته للقضاء وجرى توقيفه في احد مراكز الاصلاح والتاهيل

 
 
