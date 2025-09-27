وفاة ثلاثيني تعرّض للضرب داخل صالون حلاقة في الزرقاء

الوكيل الإخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه اسعف يوم الاربعاء الماضي الموافق ٢٤/٩/٢٠٢٥ شخص ثلاثيني إلى مستشفى الزرقاء الحكومي إثر تعرضه للضرب بالايدي داخل صالون حلاقة من قبل شخص آخر ، بمنطقة حي الحسين في محافظة الزرقاء ، وادخل للعلاج ، ليفارق الحياة مساء امس متاثرا باصابته.

اضافة اعلان