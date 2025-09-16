الثلاثاء 2025-09-16 10:09 ص
 

5 اصابات بحادث تصادم في الأغوار الجنوبية

الوكيل الإخباري- قالت مديرية الأمن العام انه وقع حادث تصادم بين مركبتين في منطقة الأغوار الجنوبية، باتجاه العاصمة عمّان، أسفر عنه إصابة خمسة أشخاص.
الدفاع المدني
 
وأوضحت المديرية أن الإصابات وصفت بالمتوسطة، حيث تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى غور الصافي لتلقي العلاج اللازم.

وقد تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

 

 
 
