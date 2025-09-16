5 اصابات بحادث تصادم في الأغوار الجنوبية

وأوضحت المديرية أن الإصابات وصفت بالمتوسطة، حيث تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى غور الصافي لتلقي العلاج اللازم.
وقد تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.
