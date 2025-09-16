5 اصابات بحادث تصادم في الأغوار الجنوبية

الوكيل الإخباري- قالت مديرية الأمن العام انه وقع حادث تصادم بين مركبتين في منطقة الأغوار الجنوبية، باتجاه العاصمة عمّان، أسفر عنه إصابة خمسة أشخاص.



وأوضحت المديرية أن الإصابات وصفت بالمتوسطة، حيث تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى غور الصافي لتلقي العلاج اللازم.

