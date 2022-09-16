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الجمعة، 16-09-2022 07:51 م

بدء فعاليات ورشة تقرير المرأة والأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي

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الوكيل الاخباري - بدأت مساء اليوم الجمعة فعاليات ورشة عمل حول "تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي"، بتنظيم من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، بهدف الوقوف على أهم التعديلات التشريعية التي تحتاجها المرأة الأردنية لتحسين بيئة عملها وتمكينها الاقتصادي، ورفع درجة الأردن في التقرير.

وحضر انطلاق الورشة التي تستمر يومين في البحر الميت، وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ناصر الشريدة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، وعدد من الأمناء العامين وممثلو مؤسسات معنية، إضافة إلى الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن هولي بينر.

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