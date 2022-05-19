ندوة تعريفية عن معهد الكهرباء والإلكترونيات في جامعة آل البيت

الوكيل الإخباري - نظمت كلية الهندسة في جامعة آل البيت ندوة تعريفية بمعهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات (IEEE) في الجامعة، وذلك تماشيًا مع سياسة الجامعة في التشبيك مع المعاهد والمؤسسات الدولية.

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وتحدث رئيس النشاطات الطلابية في الفرع الرئيسي للمعهد في عمان المهندس معين عازر، عن أهمية الانتساب والعضوية في المعهد والنشاطات والفرص التي يقدمها المعهد، إضافة إلى النشاطات التي يدعمها لتعريف الطلبة بالمستجدات التقنية وتطوير المهارات.



وأوضح الدكتور محمد السميران من جامعة آل البيت، بأنه تمت الموافقة على استحداث فرع طلابي المعهد في الجامعة والذي سيتم الانتهاء من تجهيزه قريباً ليبدأ نشاطاته لخدمة الطلبة.



وفي نهاية الندوة التي حضرها عدد من طلبة كلية الهندسة وكلية تكنولوجيا المعلومات تمت الإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور .