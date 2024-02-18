أوكرانيا: الطقس دمر 1 -2‭ ‬% من محصول القمح الشتوي

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قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن ما بين 1 إلى 2% فقط من محصول القمح الشتوي الأوكراني لن ينجو من موسم الشتاء الحالي.ويمثل القمح الشتوي أكثر من 95% من إجمالي إنتاج القمح في أوكرانيا.وخلال فصل الشتاء، يهلك عادة ما يصل إلى 7% من إنتاج المساحة المزروعة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الصقيع الشديد و القشرة الجليدية في الحقول.وزرع المزارعون حوالي 4.2 مليون هكتار من القمح الشتوي لموسم 2024.وقالت الوزارة في بيان:" نتائج الزراعة أظهرت أن معدل بقاء الحبوب الشتوية (القمح والذرة) يتراوح بين 98 و99%".وأضافت أن ما يصل إلى 5 % من الشعير الشتوي تضرر هذا الشتاء.