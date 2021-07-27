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الثلاثاء، 27-07-2021 09:31 ص

إحالة عطاء نقل النفط الخام العراقي على شركة برج الحياة

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الوكيل الإخباري -  احالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عطاء نقل مادة النفط الخام من بيجي في العراق الى مصفاة البترول في الزرقاء، ومقدارها نصف مليون طن، على شركة نائل الذيابات وشركاه (برج الحياة للنقل).

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وياتي ذلك تنفيذا لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية العراق.


وبموجب المذكرة يشتري الأردن النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك)، لتلبية جزء من احتياجاته السنوية وبما لا يزيد عن 10 آلاف برميل يوميا، تشكل 7 بالمئة من احتياجات المملكة، على أساس معدل سعر خام برنت الشهري، بحسم فرق كلف النقل وفرق المواصفات ومقدارها 16 دولارا للبرميل الواحد.


وتشارك في عملية النقل صهاريج عراقية بواقع 50بالمئة من الكمية اليومية إلى جانب الصهاريج الأردنية.


وقال نائل الذيابات لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، انه تم خلال اجتماع عقد اخيرا في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فتح العروض المالية للشركات المتأهلة، وجاء فوز الشركة بالعطاء بصفتها صاحبة "انسب" عرض مالي بين اربع شركات تأهلت للعطاء الفني الذي أعلنت عنه وزارة الطاقة والثروة المعدنية.


واضاف بان عملية النقل ستبدأ في غضون اسبوعين بعد استكمال اصدار التأشيرات، بحيث ستكون العملية بنظام "الشحن من الباب إلى الباب ".


ومن المقرر بحسب الذيابات تسلم وثائق عطاء النقل اليوم الثلاثاء من وزارة الطاقة والثروة المعدنية.


وكانت الوزارة طرحت عطاء نقل مادة النفط الخام، من موقع التحميل في العراق إلى موقع مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، بمعدل 10 آلاف برميل يوميا.

 




 

 


 

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