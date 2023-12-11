الإثنين 11-12-2023
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 11-12-2023 01:01 م

ارتفاع الروبل بعد إعلان المركزي الروسي

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الوكيل الاخباري- صعدت العملة الروسية أمام العملات الرئيسية اليوم الاثنين بعد أن أعلن البنك المركزي الروسي طرحه عملات أجنبية في السوق.

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وبحلول الساعة 12:10 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 79 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 91.10 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 55 كوبيكا إلى 98.09 روبل.

بينما تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 12 كوبيكا إلى 12.65 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وصعدت العملة الروسية في تعاملات اليوم، بعد أن أفاد البنك المركزي الروسي بأنه باع عملات أجنبية نهاية الأسبوع الماضي في السوق المحلية بقيمة 0.8 مليار روبل.

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