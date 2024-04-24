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الأربعاء، 24-04-2024 09:34 ص

الذهب عالمياً يتراجع مع انحسار مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع انحسار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تلقي مزيدًا من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2320.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:15 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل نيسان في الجلسة السابقة.


وارتفعت أسعار الذهب بنحو 400 دولار من مارس آذار إلى أبريل نيسان لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2431.29 دولار في 12 أبريل.


كما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2333.80 دولار للأوقية.


وتراجعت المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط بعد أن قالت إيران إنها لا تخطط للانتقام في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة على ما يبدو.


وألمحت التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى عدم وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة.


ويتوقع المتعاملون حاليًا أن يكون التخفيض الأول لسعر الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول على الأرجح.


ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا.
وتترقب الأسواق بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي لشهر مارس آذار، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، هذا الأسبوع للتأكد من مسار السياسة النقدية.


وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.24 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 1018.50 دولار، في حين ارتفع البلاتين 0.3% إلى 910.15 دولار.





 




 

 


 

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