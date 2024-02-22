الخميس 22-02-2024
الوكيل الاخباري
 

غارات إسرائيلية على مواقع في جنوب لبنان

قرار من هيئة الأوراق المالية حول التعامل مع البورصات الأجنبية

هجوم صاروخي يتسبب بنشوب حريق على متن سفينة قبالة سواحل اليمن

الإنجليزية والرشادية .. تعرف على أسعار ليرة الذهب بالأردن

هام من مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام لمالكي المركبات في الأردن

حماس: العملية البطولية جنوب القدس المحتلة رد طبيعي على مجازر الاحتلال

صحة غزة: 97 شهيدًا و132 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية في غزة

البنك الدولي يصرف 63 مليون دولار لبرنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن

بن غفير: مستمرون في منح الإسرائيليين الأسلحة لحماية أنفسهم

الضمان: تخصيص 163 راتب تقاعد اعتلال إصابي خلال عام 2023

الخميس، 22-02-2024 11:32 ص

المؤشر نيكي يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

LYNXNPEK1L08W_L
الوكيل الإخباري - أغلقت الأسهم اليابانية عند مستوى قياسي جديد، اليوم الخميس، إذ تخطت المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 1989، بعدما أدت التقييمات المتدنية وإصلاحات الشركات إلى جذب الأموال الأجنبية الباحثة عن بدائل للأسواق الصينية المتضررة.اضافة اعلان


وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 2.19 % عند 39098.68 نقطة، ووصل في وقت سابق خلال الجلسة إلى 39156.97 نقطة، متجاوزا أعلى مستويات إغلاق وأعلى مستوى مسجل خلال اليوم على الإطلاق والتي تم تسجيلها في 29 ديسمبر 1989.

وكان أعلى مستوى سابق للمؤشر خلال اليوم هو 38957.44 نقطة وكان أعلى إغلاق عند 38915.87 نقطة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
120248104511849568180

الإنجليزية والرشادية .. تعرف على أسعار ليرة الذهب بالأردن

143-112950-gold-prices-today-jordan-thursday-june-9-2022_700x400

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم؟

rysyX0vHq2zB5xSK5qMMmtcmCK6at1MIZgTE7rQG

البنك الدولي: طفرة الاقتراض تهدد استقرار الاقتصادات الناشئة

0010

الذهب عالمياً يحافظ على بريقه وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

00100

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد

720232511267682894921

للمقترضين من البنوك.. الفيدرالي الأمريكي يستبعد خفض معدلات الفائدة قريباً

أخبار متعلقة
1708512872139

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

62e8cbcc3c740

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 2.63 مليون دينار

1708109817129

مؤشر الأسهم الأوروبي عند أعلى مستوى جديد في عامين

0010010

نيكي يرتفع لأعلى مستوى منذ 34 عاماً فوق 38 ألف نقطة

527143_4_1702099474

أرقام قياسية جديدة لمؤشرات الأسهم الأميركية

00101010

أسهم أوروبا تستقر بضغط من تراجع أسهم دويتشه بوست