انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن

الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الذهب انخفاضا جديدا خلال التسعيرة المسائية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

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ووفقا للتسعيرة المسائية انخفضت أسعار الغرام الواحد من عيار 21 قيراط -الأكثر طلبا في السوق المحلية- من محلات الصاغة إلى 47,40 دينار والشراء عند 45,40 دينارا.



كذلك بلغ سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط عند 54,90 دينار والشراء عند 52,50، فيما بلغ سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط عند 42,30 و38,8 دينار على التوالي.