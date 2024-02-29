بيتكوين تتخطى عتبة 60 ألف دولار

الوكيل الإخباري -

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تجاوزت قيمة عملة بيتكوين عتبة 60 ألف دولار يوم أمس الأربعاء، فيما تقترب من أعلى المستويات التي سجلتها على الإطلاق مع مواصلة ارتفاعها منذ الموافقة على نوع جديد من الاستثمار مرتبط بهذه العملة الرقمية.وتم تداول عملة بيتكوين بحوالي 60301 دولار ما ساهم في اقترابها من أعلى المستويات التي سجلتها على الإطلاق.وساهم ترقب ترخيص منتج استثماري جديد مرتبط بعملة بيتكوين في الأشهر الأخيرة في ارتفاع الأسعار التي تراجعت إلى حد كبير نهاية عام 2022 بعد إفلاس العديد من الشركات العملاقة في قطاع العملات الرقمية.