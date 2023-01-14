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السبت، 14-01-2023 04:56 م

تركيا تعرض على الأمريكيين والأوروبيين ضخ الغاز من إيران إلى أوروبا

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الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده عرضت على الأمريكيين والأوروبيين النظر في إمكانية ضخ الغاز من إيران إلى أوروبا عند تدشين مركز للغاز على الأراضي التركية.

وأضاف قالن، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية اليوم السبت: "ستتاح لنا الفرصة لتضمين [إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي] من إيران ومن تركمانستان عبر خط نقل الغاز TANAP. لقد اقترحت على بعض الزملاء الأوروبيين والأمريكيين أنه في مرحلة ما سيكون من الممكن تضمين إمدادات الغاز من إيران في خريطة الطاقة هذه".

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وتابع المسؤول التركي القول: "أعلم أن هذا قد يبدو عرضا راديكاليا للغاية، لكن لم لا. الوضع يتغير لكن الطاقة ما زالت مطلوبة".

 

روسيا اليوم

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