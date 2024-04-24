مشروع ضخم جديد بين مصر والسعودية

الوكيل الإخباري- أعلن مجلس الوزراء السعودي تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية التباحث مع الجانب المصري حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري.

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ويهدف المشروع لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل المصرية.



وخليج العقبة هو الفرع الشرقي للبحر الأحمر المحصور شرق شبه الجزيرة العربية وغرب شبه جزيرة سيناء، وبالإضافة إلى سواحل مصر والسعودية على هذا الخليج، فإنه المنفذ الوحيد لكل من فلسطين والأردن على البحر الأحمر، وقد سمي بخليج العقبة نسبةً لمدينة العقبة.



ويبلغ طول خليج العقبة ما يقارب 180 كيلومترًا، ويتراوح اتساعه بين 19 و28 كيلومترًا، وتصل أعمق نقطة فيه إلى 1850 مترًا، ويغطي مساحة تقدر بـ239 كيلومترًا مربعًا.



RT



