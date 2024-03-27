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الأربعاء، 27-03-2024 12:07 م

مع ارتفاع الذهب في الأردن .. كم بلغ سعر الليرة الإنجليزية ؟

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الوكيل الإخباري- ارتفع سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم الأربعاء بمقدار دينارين، مع ارتفاع أسعار الذهب بمقدار 30 قرشاً للغرام.

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ووصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات إلى 357 دينارا، بينما وصل سعر الليرة الرشادية إلى 313 دينارا، وفقاً لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب.


وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيرًا إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.


وبين ديب أن سعر الأونصة وصل اليوم إلى نحو 2178 دولارا في التداولات العالمية .


هذا ووصل سعر غرام الذهب 21، الأكثر طلباً اليوم إلى 44 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 42.2 ديناراً للشراء منهم.



 




 

 


 

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