15.07 % ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين بالمملكة في الثلث الأول

الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 15.07 بالمئة، ليصل إلى 136.75 مقابل 118.84 لنفس الفترة من العام الماضي.

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وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر نيسان من العام الحالي، ليصل إلى 145.80 مقابل 121.81 لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 19.69 بالمئة.



ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر نيسان من العام الحالي، بنسبة 6.10 بالمئة، ليصل إلى 145.80 مقابل 137.43 لشهر آذار من نفس العام.



