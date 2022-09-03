17 قتيلا بهجوم استهدف حافلات ركاب وسط الصومال

الوكيل الإخباري - قتل 17 مدنيا وأصيب آخرون، في هجوم نفذته "حركة الشباب"، ضد مركبات نقل ركاب جماعي بإقليم هيران وسط البلاد، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم السبت.

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ونقلت الوكالة عن أحد الأعيان ، علمي محمد بري قوله "إن الإرهابيين أوقفوا عدة مركبات نقل ركاب جماعي في منطقة أفر إردود، على بعد 25 كيلومترا عن مدينة بلدوين، وثم أضرموا النيران على المدنيين، ما أسفر عن مصرع 17 شخصا، بينهم نساء وأطفال".



وأضاف بري أن المركبات انطلقت من مدينة بلدوين متجهة إلى منطقة محاس، وكانت تنقل مواد غذائية.



ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة الشباب، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم القاعدة، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.



بترا

