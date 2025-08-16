السبت 2025-08-16 10:58 م
 

باريس تندد قرار سلطات الاحتلال تنفيذ مشروع استيطاني في الضفة الغربية

فرنسا
فرنسا
 
السبت، 16-08-2025 08:47 م

الوكيل الإخباري-     نددت فرنسا بمشروع إسرائيلي لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه يشكل "انتهاكا جسيما للقانون الدولي".

ووفقا لـ (فرانس برس)، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت : "تدين فرنسا بأشد العبارات قرار السلطات الإسرائيلية الموافقة على مشروع مستوطنة (E1) الذي يشمل بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية شرق القدس".

 
 
