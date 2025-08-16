باريس تندد قرار سلطات الاحتلال تنفيذ مشروع استيطاني في الضفة الغربية

ووفقا لـ (فرانس برس)، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت : "تدين فرنسا بأشد العبارات قرار السلطات الإسرائيلية الموافقة على مشروع مستوطنة (E1) الذي يشمل بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية شرق القدس".
