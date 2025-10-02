بوتين يشير إلى إمكانية ظهور منظومات فرط صوتية جديدة لدى روسيا

وقال رئيس الدولة: "ظهر لدينا سلاح فرط صوتي آخر، وهو كينجال، وهناك سلاح آخر عابر للقارات من هذا النوع، وهو أفانغارد. وقد تظهر لدينا أنظمة أخرى من هذا النوع. نحن لم ننسَ أيا مما خططنا له. العمل مستمر، وستكون هناك نتائج حتما".
ويشار إلى أن نادي فالداي الدولي للحوار، هو منظمة تضم خبراء بارزين من روسيا والعديد من الدول، من الذين لهم باع طويل في العلوم السياسية والاقتصاد والتاريخ والعلاقات الدولية. تأسس النادي عام 2004.
ويشتق اسمه من موقع انعقاد المؤتمر الأول في فيليكي نوفغورود، بالقرب من بحيرة فالداي.
-
أخبار متعلقة
-
بوتين يهدد بضرب محطات الطاقة "النووية" في أوكرانيا
-
مصر .. تحذير رسمي من غرق أراض حول النيل بسبب مياه سد النهضة
-
جنرال فرنسي يدعو إلى الاستعداد للحرب "اعتبارا من هذا المساء"
-
بوتين يؤكد استعداد روسيا لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر
-
تفاصيل جديدة حول الهجوم في مانشستر
-
مصر تشدد على رفضها التام لتهجير الفلسطينيين
-
روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى مع الجانب الأوكراني
-
السودان.. الإعدام شنقا لمتعاون مع "قوات الدعم السريع" بالدبة