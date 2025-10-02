الجمعة 2025-10-03 01:22 ص
 

بوتين يشير إلى إمكانية ظهور منظومات فرط صوتية جديدة لدى روسيا

الخميس، 02-10-2025 11:52 م

الوكيل الإخباري- أشار الرئيس فلاديمير بوتين، خلال جلسة لنادي فالداي الدولي للحوار اليوم الخميس، إلى إمكانية ظهور منظومات فرط صوتية جديدة لدى روسيا ونوه بأن العمل يجري في هذا المجال.

وقال رئيس الدولة: "ظهر لدينا سلاح فرط صوتي آخر، وهو كينجال، وهناك سلاح آخر عابر للقارات من هذا النوع، وهو أفانغارد. وقد تظهر لدينا أنظمة أخرى من هذا النوع. نحن لم ننسَ أيا مما خططنا له. العمل مستمر، وستكون هناك نتائج حتما".

ويشار إلى أن نادي فالداي الدولي للحوار، هو منظمة تضم خبراء بارزين من روسيا والعديد من الدول، من الذين لهم باع طويل في العلوم السياسية والاقتصاد والتاريخ والعلاقات الدولية. تأسس النادي عام 2004.

ويشتق اسمه من موقع انعقاد المؤتمر الأول في فيليكي نوفغورود، بالقرب من بحيرة فالداي.


RT

 
 
