تأكيد إصابة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بسرطان الجلد

الوكيل الإخباري- أعلن الطبيب المعالج للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، أن الفحوص الطبية التي أجريت خلال دخوله إلى المستشفى مؤخرا، أكدت إصابته بسرطان الجلد.

وقال الطبيب كلاوديو بيروليني، في تصريحات نقلها موقع "تيرا" الإخباري: "من بين سبع أورام مشتبه بها، أثبتت الفحوص أن اثنتين منها إيجابيتان لسرطان الخلايا الحرشفية".

وأضاف: "إنه ليس النوع الأخف ولا الأكثر عدوانية، بل يُصنَّف كمرحلة متوسطة، ومع ذلك يظل من أنواع سرطان الجلد القادرة على التسبب بمضاعفات خطيرة"، موضحا أن الأورام تتركز في منطقة الصدر والذراع.

وكان تقرير طبي سابق قد أشار إلى أن بولسونارو يعاني فقر دم واختلالًا في وظائف الكلى، مع ارتفاع في مستوى الكرياتينين، لافتًا إلى أن حالته شهدت بعض التحسن بعد تلقيه علاجًا بالترطيب والأدوية.

 

