تأكيد إصابة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بسرطان الجلد

وقال الطبيب كلاوديو بيروليني، في تصريحات نقلها موقع "تيرا" الإخباري: "من بين سبع أورام مشتبه بها، أثبتت الفحوص أن اثنتين منها إيجابيتان لسرطان الخلايا الحرشفية".
وأضاف: "إنه ليس النوع الأخف ولا الأكثر عدوانية، بل يُصنَّف كمرحلة متوسطة، ومع ذلك يظل من أنواع سرطان الجلد القادرة على التسبب بمضاعفات خطيرة"، موضحا أن الأورام تتركز في منطقة الصدر والذراع.
وكان تقرير طبي سابق قد أشار إلى أن بولسونارو يعاني فقر دم واختلالًا في وظائف الكلى، مع ارتفاع في مستوى الكرياتينين، لافتًا إلى أن حالته شهدت بعض التحسن بعد تلقيه علاجًا بالترطيب والأدوية.
-
أخبار متعلقة
-
الشرع: اتفاقية الأمن مع إسرائيل ضرورة والتطبيع ليس على الطاولة
-
الولايات المتحدة.. إطلاق النار على العديد من ضباط الشرطة في مقاطعة يورك
-
وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات مع وزراء أوروبيين بشأن الملف النووي
-
ترامب يصل المملكة المتحدة في زيارة دولة ثانية تاريخية
-
صراع النيل يتصاعد .. مصر ترد على اتهامات إثيوبيا
-
المفوضية الأوروبية: سنعتمد إجراءات في حق إسرائيل
-
ترامب يعلن إقامة دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار
-
إيران تعلن عن ملاحظاتها على بيان قمة الدوحة أمس