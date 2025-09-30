ترامب: عدم حصولي على جائزة نوبل سيكون إهانة كبيرة للولايات المتحدة

وأعلن ترامب خلال اجتماع ضم جنرالات وأدميرالات أميركيين في قاعدة كوانتيكو بولاية فرجينيا، أن الولايات المتحدة تشهد "حربا من الداخل" في إشارة إلى المهاجرين.
وهاجم الرئيس الأميركي بشدة ما وصفه بالصحافة "الخبيثة" ومعارضيه الديمقراطيين.
وتوعد ترامب حركة حماس بمصير قاتم إذا لم تقبل خطته في شأن غزة التي تنص على نزع سلاحها، قائلا: "نحن بحاجة إلى توقيع واحد فقط، وهذا التوقيع إذا لم نحصل عليه فسيدفعون ثمنه في الجحيم. آمل أن يوقعوا من أجل مصلحتهم وأن يساهموا في بناء شيء عظيم حقا".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: حماس لديها ثلاثة أو أربعة أيام لقبول خطة غزة
-
قطر : اجتماع حاسم اليوم
-
المتحدث باسم الخارجية القطرية: هدفنا إنهاء الحرب ووقف التجويع في غزة
-
رئيس كولومبيا: ترامب شريك بجريمة الإبادة الجماعية في غزة
-
أفغانستان: حكومة طالبان تقطع خدمة الاتصالات والإنترنت
-
الولايات المتحدة ترحل إيرانيين بعد اتفاق مع طهران
-
الكرملين: بوتين لا يملك حسابات شخصية على شبكات التواصل الاجتماعي
-
جنوح سفينة ترفع علم هولندا واشتعال حريق بها بعد هجوم في خليج عدن