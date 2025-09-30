الثلاثاء 2025-09-30 06:58 م
 

ترامب: عدم حصولي على جائزة نوبل سيكون إهانة كبيرة للولايات المتحدة

f
أرشيفية
 
الثلاثاء، 30-09-2025 05:49 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنّ "عدم حصولي على جائزة نوبل سيكون إهانة كبيرة للولايات المتحدة".

اضافة اعلان


وأعلن ترامب خلال اجتماع ضم جنرالات وأدميرالات أميركيين في قاعدة كوانتيكو بولاية فرجينيا، أن الولايات المتحدة تشهد "حربا من الداخل" في إشارة إلى المهاجرين.


وهاجم الرئيس الأميركي بشدة ما وصفه بالصحافة "الخبيثة" ومعارضيه الديمقراطيين.


وتوعد ترامب حركة حماس بمصير قاتم إذا لم تقبل خطته في شأن غزة التي تنص على نزع سلاحها، قائلا: "نحن بحاجة إلى توقيع واحد فقط، وهذا التوقيع إذا لم نحصل عليه فسيدفعون ثمنه في الجحيم. آمل أن يوقعوا من أجل مصلحتهم وأن يساهموا في بناء شيء عظيم حقا".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قطاع الطاقة والمعادن تحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أكتوبر

أخبار محلية هيئة قطاع الطاقة والمعادن تحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أكتوبر

ب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

ن

أخبار محلية أبو الفول يقدم أوراق اعتماده سفيرا للأردن لدى السعودية

لا

أخبار محلية جلسة حول دور الأكاديميا في تطوير الصناعة

إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس

أخبار محلية إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس

ب

أخبار محلية التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية

"وأنت مروح" مع الوكيل .. شعبية قوية عبر ميلودي "القوية"

أخبار محلية "وأنت مروح" مع الوكيل .. شعبية قوية عبر ميلودي "القوية"



 
 





الأكثر مشاهدة