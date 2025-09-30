ترامب: عدم حصولي على جائزة نوبل سيكون إهانة كبيرة للولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنّ "عدم حصولي على جائزة نوبل سيكون إهانة كبيرة للولايات المتحدة".

وأعلن ترامب خلال اجتماع ضم جنرالات وأدميرالات أميركيين في قاعدة كوانتيكو بولاية فرجينيا، أن الولايات المتحدة تشهد "حربا من الداخل" في إشارة إلى المهاجرين.



وهاجم الرئيس الأميركي بشدة ما وصفه بالصحافة "الخبيثة" ومعارضيه الديمقراطيين.