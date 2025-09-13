الأحد 2025-09-14 12:42 ص
 

لا مياه شرب نظيفة في السودان وتزايد إصابات الكوليرا

السودان تصدر نشرة تحذيرية مبكرة
السودان
 
السبت، 13-09-2025

الوكيل الإخباري-   قالت رئيسة مكتب أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان نازك أبو زيد، السبت، إن أكثر من 200 ألف إنسان قُتل في الحرب السودانية، مشيرة إلى أن البلاد تواجه أكبر أزمة إنسانية على الإطلاق مع تدمير البنية التحتية وتوقف مظاهر الحياة من صحة وتعليم.

وأضافت  أنه لا تتوفر مياه شرب نظيفة؛ نتيجة استهداف محطات التنقية.


وأكدت أبو زيد أن 11 ولاية من أصل 18 في السودان تعاني من مجاعات واسعة منها العاصمة الخرطوم، إضافة لتوقف أكثر من 80% من المستشفيات السودان.

 

 
 
