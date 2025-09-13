لا مياه شرب نظيفة في السودان وتزايد إصابات الكوليرا

وأضافت أنه لا تتوفر مياه شرب نظيفة؛ نتيجة استهداف محطات التنقية.
وأكدت أبو زيد أن 11 ولاية من أصل 18 في السودان تعاني من مجاعات واسعة منها العاصمة الخرطوم، إضافة لتوقف أكثر من 80% من المستشفيات السودان.
