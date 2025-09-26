لبنان يفرج عن رياض سلامة حاكم البنك المركزي السابق بكفالة

وانهارت مكانة سلامة (74 عاما)، الذي كان ينظر إليه فيما سبق على أنه العمود الفقري للنظام المصرفي، مع انهيار القطاع الذي كان يشرف عليه في عام 2019، مما أدى إلى حرمان المودعين اللبنانيين من السحب من حساباتهم. وبعد ذلك طالته اتهامات بالفساد في لبنان والخارج على حد سواء.
وألقي القبض على سلامة في لبنان في سبتمبر أيلول 2024 واحتجز على ذمة التحقيق في تهم منها اختلاس أموال عامة.
وقال المصدر إن الإفراج عن سلامة، الذي يرقد حاليا في المستشفى، سيجري اليوم بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك بعد دفعه كفالة تبلغ 14 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة لبنانية (55866 دولارا)، واصفا إياها بأنها أكبر كفالة على الإطلاق في لبنان.
وأضاف المصدر أن النيابة العامة أكدت أيضا قرار منعه من السفر للخارج لمدة عام يبدأ من تاريخ دفع الكفالة مع استمرار الإجراءات القانونية بحقه في التهم الموجهة إليه.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يرفض تزويد كييف بصواريخ "توماهوك"
-
موسكو: توقف المفاوضات مع كييف بشأن إجراء عمليات لتبادل الأسرى
-
انسحاب وفود قبيل كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة
-
مصر تبعث رسالة تحذيرية للكيان وحكومته
-
وزير المالية السوري يزف أخباراً سارة للسوريين
-
ترامب يهدد شركات الأدوية الأمريكية
-
نتنياهو يحشد دعم الدول الحليفة لتحرير رهائن غزة
-
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يمدد خطة العمل المشتركة مع إيران