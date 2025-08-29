الجمعة 2025-08-29 01:09 ص
 

مسؤولة أممية تدعو المجتمع الدولي لمساعدة السودانيين

الجمعة، 29-08-2025 12:34 ص

الوكيل الإخباري- وصفت مديرة قسم العمليات والمناصرة بمكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، إديم وسورنو العاصمة السودانية عقب زيارة قامت بها اليها بأنها "مدينة كانت نابضة بالحياة، فأصبحت الآن مدينة أشباح".

وقال وسورنو في مؤتمر صحفي في مقر المنظمة الأممية، إن "حجم الدمار الهائل مروع، الشوارع والمباني مليئة بمخلفات الحرب المتفجرة، الخدمات الأساسية غائبة إلى حد كبير، وهناك شعور ملموس بالصدمة في كل مكان" مضيفة أنها "رأت الناس يكنسون الشوارع، وسكانًا مصممين على العودة، لكن الأمر سيستغرق سنوات طويلة جدًا".


وأضافت المسؤولة الأممية، أن السودان يشهد إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج 30 مليون شخص إلى مساعدات طارئة، بينما فر أكثر من أربعة ملايين شخص من بيوتهم، داعية المجتمع الدولي للضغط من أجل تحسينات مستدامة في وصول المساعدات إلى السودان.


ودعت وسورنو كذلك إلى مزيد من التمويل، مضيفة أن "ما نحتاجه هو 55 سنتًا يوميًا للشخص الواحد في السودان. هذا كل شيء" مشددة على الحاجة للتوصل إلى سلام شامل، وإنهاء هذه الحرب.

 

بترا

 
 
