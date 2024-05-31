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الجمعة، 31-05-2024 06:22 م

إسرائيل تهدد بإغلاق قنصلية إسبانيا في القدس المحتلة

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الوكيل الإخباري - هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، بإغلاق القنصلية الإسبانية في القدس المحتلة، إذا استمرت مدريد في تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين.

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وفي وقت سابق من اليوم، أرسلت إسبانيا إلى الحكومة الإسرائيلية مذكرة شفوية عبر وزير خارجيتها جوسيه ألباريس، تقول فيها إنها "ترفض" قرار إسرائيل تقييد الخدمات المقدمة للفلسطينيين من القنصلية الإسبانية في القدس الشرقية.


لكن ردا على ذلك، نشر وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" تغريدة جاء فيها: "اليوم، رفضت طلب ألباريس رفع القيود المفروضة على القنصلية الإسبانية في القدس".


وكتب أن "أي اتصال بين القنصلية الإسبانية في القدس وأفراد في السلطة الفلسطينية يشكل تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي وسيكون محظورا تماما".


وأضاف كاتس أن إسرائيل "ستنفذ هذه المبادئ التوجيهية بصرامة"، وإذا ما تم اكتشاف أن إسبانيا قدمت خدمات للمواطنين الفلسطينيين "سيتم اتخاذ إجراءات إضافية، تصل إلى إغلاق القنصلية الإسبانية في القدس".

 




 

 


 

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