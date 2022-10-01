إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال جنوب الخليل

الوكيل الإخباري - أصيب، اليوم السبت، عشرات المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

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وقال رئيس مجلس قرية التوانة محمد ربعي لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه منازل المواطنين بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.



وأضاف ربعي، أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية منذ ساعات الصباح، وأبعدت عددا من المتضامنين الأجانب من الوصول إلى القرية، لمساندة الأهالي في ظل مواصلة عمليات الاستيطان، الهادفة لترحيل المواطنين من أراضيهم.

وفا