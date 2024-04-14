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إصابات في قصف للاحتلال استهدف 3 منازل ببيت حانون

الأحد، 14-04-2024 01:25 م

إصابات في قصف للاحتلال استهدف 3 منازل ببيت حانون

تفجير 3


الوكيل الاخباري - أصيب ثمانية فلسطينيين، اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية ثلاثة منازل في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

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وقالت مصادر، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت ثلاثة منازل في بيت حانون، ما أدى لإصابة ثمانية فلسطينيين على الأقل.


وأفادت مصادر بأن الطواقم الطبية والأهالي تمكنوا من انتشال جثامين عدد من الشهداء جراء قصف استهدف منزلا لعائلة أبو غولة في المخيم الجديد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


واستشهد طفل وأصيب 3 آخرين، إثر سقوط صناديق مساعدات إغاثية أُنزلت من الجو شمال ووسط قطاع غزة.


 




 

 


 

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