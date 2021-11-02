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الثلاثاء، 02-11-2021 12:33 م

إصابة شابين خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة

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الوكيل الإخباري-أصيب فجر اليوم الثلاثاء، شابان بالرصاص الحي، واعتقل آخر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت إثر اقتحام المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة شابين برصاص من نوع "توتو" في القدم.


كما اعتقلت قوات الاحتلال من المخيم الشاب صقر أشرف برقان (18 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

 

وفا

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