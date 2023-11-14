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الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى الأمل في خان يونس

الثلاثاء، 14-11-2023 07:39 ص

ارتفاع عدد الشهداء في مدينة طولكرم إلى 7

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الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في مدينة طولكرم فجر اليوم إلى 7، بعدما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن استشهاد الشاب وليد مصيعي (٢٦ عاما) برصاص الاحتلال.

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وكان قد أعلن مستشفى ثابت ثابت الحكومي، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 3 شبان بصاروخ أطلقته قوات الاحتلال.


وحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" فقد استشهد الشبان الـ 3 بصاروخ أطلق من طائرة مسيرة إسرائيلية.


واستشهد شابان الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم.


كذلك أصيب 4 شبان في المخيم برصاص قناصة الاحتلال كانوا منتشرين على أسطح المنازل والمباني.


 




 

 


 

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