ارتفاع عدد الشهداء في مدينة طولكرم إلى 7

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في مدينة طولكرم فجر اليوم إلى 7، بعدما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن استشهاد الشاب وليد مصيعي (٢٦ عاما) برصاص الاحتلال.

اضافة اعلان

وكان قد أعلن مستشفى ثابت ثابت الحكومي، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 3 شبان بصاروخ أطلقته قوات الاحتلال.



وحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" فقد استشهد الشبان الـ 3 بصاروخ أطلق من طائرة مسيرة إسرائيلية.



واستشهد شابان الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم.



كذلك أصيب 4 شبان في المخيم برصاص قناصة الاحتلال كانوا منتشرين على أسطح المنازل والمباني.

