الإجمالي 621 قتيلا.. جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء مقتل جندي خلال معارك في جنوب قطاع غزة.

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وقال جيش الاحتلال إن الرقيب إيرا يائير غيسبان، البالغ من العمر 19 عامًا، لقي مصرعه خلال مشاركته في المعارك جنوب قطاع غزة، حيث تجري هناك اشتباكات عنيفة.

وبمقتل هذا الجندي، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 621 قتيلا، بين ضابط وجندي.





ومنذ أسبوع تدور اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط سماع دوي انفجارات في رفح جنوب قطاع غزة.





سكاي نيوز عربية