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الجمعة، 02-10-2020 01:15 م

الإحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من قطاع غزة الشهر الماضي

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الوكيل الاخباري - قال المختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 15 فلسطينيا من قطاع غزة في تسعة أحداث منفصلة وعلى فترات مختلفة خلال شهر ايلول الماضي.

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واضاف فروانة بتصريح صحفي أن 14 فلسطينياً منهم كانوا قد اعتقلوا خلال الشهر الماضي بعد اجتيازهم للحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة بإتجاه الأراضي المحتلة عام 1948 وأفرج عن معظمهم وسمح لهم بالعودة إلى القطاع بعد احتجازهم والتحقيق معهم.


وأوضح فروانة: أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينياً من محافظة خانيونس جنوب القطاع، اثناء عبوره حاجز بيت حانون/ايرز، بعد حصوله على تصريح مرور، متوجها الى مستشفى المطلع في القدس للعلاج من مرض سرطان القولون وما زال في السجن، مما رفع عدد المعتقلين عبر الحاجز المذكور الى 10 فلسطينيين منذ مطلع العام الجاري، بالإضافة الى فلسطينيا آخر تم اعتقاله اثناء عودته من رحلة العلاج في الخارج.

 


--(بترا)

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