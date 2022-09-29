الإضراب الشامل يعم جنين حداداً على أرواح الشهداء

الوكيل الإخباري -عمّ الإضراب الشامل، اليوم الخميس، محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة حدادًا على أروح الشهداء المقاومين الأربعة، الذين ارتقوا خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال أمس.

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وأغلقت المحال التجارية أبوابها منذ ساعات الصباح، تلبية لدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي، التي أكدت على ضرورة التمسك بخيار المقاومة للرد على جرائم الاحتلال والانتقام لدماء الشهداء.



واستشهد أمس الأربعاء، أربعة شبان برصاص الاحتلال، وهم: عبد الرحمن فتحي خازم (27 عامًا)، ومحمد أبو ناعسة من مخيم جنين، ومحمد محمود براهمة من قرية عنزة (30 عامًا)، وأحمد نظمي علاونة من مدينة جنين (26 عامًا)، وأصيب 44 مواطنًا بجروح مختلفة.



وشيّع آلاف المواطنين جثامين الشهداء، وسط هتافات غاضبة تدعم المقاومة، ودعوات لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

صفا